«Центрально-Европейская кондитерская компания» приобретает долю в ДП «Изюминка»
15:47, 22 октября 2009Агро
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Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ДП «Изюминка» (г. Киев).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.
Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (г. Киев) осуществляет деятельность по управлению связанными с ним отношениями контроля предприятиями.
ДП «Изюминка» занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями в Киеве.
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