«Центрально-Европейская кондитерская компания» приобретает долю в ДП «Изюминка»

15:47, 22 октября 2009
Агро
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Разрешение АМК 

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ДП «Изюминка» (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (г. Киев) осуществляет деятельность по управлению связанными с ним отношениями контроля предприятиями.

ДП «Изюминка» занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями в Киеве.

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