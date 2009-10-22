«Центрально-Европейская кондитерская компания» приобретает долю в ДП «Изюминка»

Разрешение АМК

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ДП «Изюминка» (г. Киев). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК. Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (г. Киев) осуществляет деятельность по управлению связанными с ним отношениями контроля предприятиями. ДП «Изюминка» занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter