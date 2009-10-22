Урожайность зерновых в Винницкой обл. сократилась

В Винницкой области урожайность зерновых (без кукурузы) в этом году сократилась на 13,32% или на 5,5 ц/га, по сравнению с 2008 годом, до 35,8 ц/га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой областной госадминистрации.

По сообщению, самые высокие показатели урожайности зерновых, как в этом году, так и в прошлом, были зафиксированы в Крыжопольском районе – 44,1 ц/га против 56,9 ц/га в 2008 г., в Гайсинском районе – 43,9 ц/га против 47,2 ц/га в 2008 г. и Теплицком районе – 44,7 ц/га против 44,8 ц/га год назад.

Самые низкие показатели урожайности зерновых наблюдались в Пещинском районе – 25,4 ц/га против 40,4 ц/га в 2008 г., Черновицком районе – 26,5 ц/га против 40,1 ц/га и в Жмеринском районе – 27,2 ц/га против 35,9 ц/га год назад.

Кроме того, лишь в двух районах Винницкой области из 26 сумели в этом году увеличить урожайность зерновых: в Винницком районе - на 9% или на 3 ц/га – до 36,5 ц/га и в Литинском районе – на 11,45% или на 3,4 ц/га – до 33,1 ц/га.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2009 года всеми категориями хозяйств Винницкой области намолочено 2504,3 тыс. тонн зерна, что меньше на 4,4%, чем на 1 октября прошлого года.