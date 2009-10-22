Кабмин поручил Госкомзему разработать концепцию Земельного кодекса

Кабинет министров Украины поручил Государственном комитету по земельных ресурсам Украины создать рабочую группу по подготовке в трехмесячный срок концепции проекта Земельного кодекса Украины в новой редакции с учетом нового подхода к урегулированию земельных отношений, мирового опыта и требований по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Об этом говорится в распоряжении правительства №12-30-р от 16 октября «Некоторые вопросы усовершенствования и обеспечения выполнения законодательства в сфере земельных отношений», размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, Госкомзему также поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательные акты в сфере земельных отношений с целью внедрения выдачи гражданам единого государственного акта на смежные земельные участки, которые принадлежат им на правах собственности, независимо от их целевого назначения при условии, что на одной из них размещен жилой дом с хозяйственными зданиями и сооружениями.

При этом Госкомзем должен в месячный срок внести проекты актов Кабмина, направленные на обеспечение выполнения закона “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений”; утвердить в двухнедельный срок методические рекомендации для органов местного самоуправления относительно порядка выполнения постановления Кабмина №844 от 5 августа т.г. “Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданам Украины в 2009 году”.

Правительство поручило Госкомзему совместно с Минтруда и Минфином рассмотреть вопрос о повышении заработной платы государственным инспекторам по контролю за использованием и охраной земель и внести в месячный срок соответствующие предложения.

Кроме того, Главку и Госкомзему поручено решить вопрос о неприменении к работникам региональных филиалов ГП “Центр государственного земельного кадастра” финансовых санкций в случае неумышленной порчи при оформлении бланков государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, раз мер убытков от котрого насчитывается в соответствии с Порядком определения раз мера убытков от разворовывания, недостачи, уничтожения (порчи) материальных ценностей (постановление Кабмина №116 от 22 января 1996 г.).