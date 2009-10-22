АМК оштрафовал ряд молокоперерабатывающих предприятий

Черниговское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ОАО «Черниговский молокозавод» на 10 тыс. грн., ЗАО «Новгород-Сиверский сырзавод» на 7,5 тис. грн. и ОАО «Бобровицкий молокозавод» на 8 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что предприятия без объективно оправданных причин применяли разные цены на закупку молока одинакового сорта у населения и сельскохозяйственных предприятий. Предприятия признали нарушение и обязались оплатить штраф в госбюджет.