АМК оштрафовал ряд молокоперерабатывающих предприятий
16:20, 22 октября 2009Агро
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В Черниговской области
Черниговское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ОАО «Черниговский молокозавод» на 10 тыс. грн., ЗАО «Новгород-Сиверский сырзавод» на 7,5 тис. грн. и ОАО «Бобровицкий молокозавод» на 8 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Сообщается, что предприятия без объективно оправданных причин применяли разные цены на закупку молока одинакового сорта у населения и сельскохозяйственных предприятий. Предприятия признали нарушение и обязались оплатить штраф в госбюджет.
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