Спиртзаводы Тернопольщины уменьшили объемы производства

Спиртзаводы Тернопольской области за 9 месяцев уменьшили объемы производства на 8,2% - до 5,1 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

«У местных заводов уменьшились рынки сбыта в связи со строительством водочными брендами своих заводов на юге, ближе к поставщикам зерна. А экспорт технического спирта тоже упал, поскольку на внешние рынки со своим спиртом вышли Бразилия и Китай, в которых себестоимость его производства ниже”, – пояснил причины уменьшения объемов производства спирта в области А.МАЙКА.

Он заметил, что в первом полугодии по причине финансовых проблем не работали Коваливский и Зарубинский спиртзаводи. “Коваливский заработал в августе, Зарубинский и дальше простаивает, поскольку его банковские счета заблокировала исполнительная служба из-за долгов”, – отметил А. МАЙКА.

По данным управления, больше всего за отчетный период спирта произвели Мариливский спиртзавод (1,7 млн. дал), который сравнительно с аналогичным периодом прошлого года увеличил объемы производства на 13%, Залозецкий спиртзавод (730 тыс. дал +10%) и Кобиловолоцкий спиртзавод (590 тыс. дал +15%).

В целом производством спирта в Тернопольской области занимаются 10 заводов.