В Тернопольской обл. производство водки упало на 29%

В Тернопольской области за 9 месяцев 2009 года объемы производства водки уменьшились на 29%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было выработано 179 тыс. дал водочных изделий. “В связи с повышением цен на водку ее стали потреблять меньше. Кроме того, местным заводам приходится конкурировать с дешевой водкой, которая попадает на местный рынок нелегально”, – объяснил уменьшение показателей А.МАЙКА.

В то же время, объемы производства пива за 9 месяцев, по его данным, увеличились на 11,3% - до 1,4 млн. дал.