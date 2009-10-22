В Винницкой обл. собрано 1 млн. тонн сахарной свеклы

Аграрии Винницкой области собрали 1 млн. тонн сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что сахарная свекла убрана с площади 34,937 тыс. га или 72% от запланированных к уборке 48,533 тыс. га. Собрано 1019,305 тыс. тонн, из которых вывезено на сахзаводы на переработку 914 тыс. тонн.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ также добавил, что в Иллинецком, Могилев-Подольском, Немировском и Тывровском районах сахарная свекла уже убрана полностью (100% посевов), а в Бершадском и Пищанском районах сахарную свеклу вообще не сеяли.