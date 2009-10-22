Сахарная отрасль Харьковщины нуждается в господдержке

Сахарная отрасль в Харьковской области третий год работает в убыток и нуждается в государственной поддержке.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

В.ЗВЕРЕВ заявил, что свекольно-сахарная отрасль в Харьковской области, как и в целом по Украине, третий год работает в убыток и нуждается в немедленном рассмотрении сложившейся ситуации на государственном уровне.

В.ЗВЕРЕВ обратил внимание, что сахарная отрасль значительно зависит от государственной политики и поддержки, и поэтому Харьковская ОГА в очередной раз обратилась в Министерство аграрной политики Украины с просьбой поспособствовать ускорению выделения средств из Стабилизационного фонда сельскохозяйственным предприятиям на выращивание сахарной свеклы в 2009 году и для производства сахара квоты «А» - 750 грн./га.

В.ЗВЕРЕВ предположил, что причина кризисной ситуации в отрасли состоит в том, что товаропроизводители утратили экономический интерес выращивать сахарную свеклу. Он добавил, что два из восьми сахарных заводов Харьковской области из-за низкой рентабельности производства сахара отказались от приема и переработки сахарной свеклы.

По его словам, в текущем году в Харьковской области сахарная свекла посеяна на площади наименьшей с послевоенного периода - 24,5 тыс. га.

«В сезоне 2009 года ожидается уменьшение производства сахаросырья и, как следствие, производство сахара будет на уровне 83-85 тыс. тонн при квоте сахара «А» 125 тыс. тонн», - заявил В.ЗВЕРЕВ.

Также, по его словам, в обращении руководства области к Министерству аграрной политики имеется просьба рассмотреть возможность принятия государственной программы модернизации сахарных заводов и финансовой поддержки сахарной отрасли на 2010 год.