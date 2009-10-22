Участник рынка: водка может подорожать

Повышение акцизов на спирт в 2,5 раза, до 84 грн. за литр, приведет в повышению цен на водку до 28 грн. за 0,5 л. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укрводка», текстом которого располагает УНИАН.

Специалисты ассоциации уверены, что очередное увеличение ставок акцизного сбора на спирт этиловый до 84 гривень за 1 литр 100% спирта приведет к остановке большинства предприятий отрасли и резкому сокращению поступлений в бюджет.

«В результате радикального увеличения ставок акцизного сбора до 34 гривень за 1 литр 100% спирта этилового с 1-го июля 2009г., 26 отечественных предприятий уже не выдержали дополнительной налоговой нагрузки и остановили производство. В 3-м квартале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, объемы производства и реализации ликероводочной продукции сократились почти на 43% и 48% соответственно. Дальнейшее сокращение производства алкогольных напитков и уменьшение товарооборота розничных сетей может оставить без работы более 1 млн. человек.

В целом за год, если законопроект (№5251-1 – о повышении акциза) вступит в силу, ставки акцизного сбора в Украине вырастут на 442%. Легально произведенная ликероводочная продукция подорожает почти на 56%, а с начала года – на 99%», - говорится в сообщении.

По мнению специалистов ассоциации, в случае принятия новых ставок акциза легальная продукция станет недоступной по цене для большинства украинского населения, на рынке будет «господствовать» фальсификат, а бюджет не получит поступлений от акцизного сбора даже на уровне предыдущих лет.

«Проблемы с наполнением бюджета уже очевидны. С учетом повышения акциза до 34 грн. бюджетом предусматривалось получить в 2009 году 5,1 млрд. грн. акцизного сбора. За 9 месяцев текущего года от акцизного сбора в бюджет поступило 2 млрд. 860 млн. грн., что составляет 56% от ожидаемых поступлений. Получить оставшуюся сумму за три месяца, учитывая тяжелую ситуацию на предприятиях, не представляется возможным», - говорится в сообщении.

По мнению ассоциации, повышение ставки акциза до 84 грн. не решит проблему чрезмерного потребления алкоголя, а лишь увеличит количество отравлений некачественной, контрафактной продукцией. «В 2008 г. в Украине от потребления некачественной продукции умерло 10 тысяч человек. С повышением акцизного сбора число летальных исходов может увеличиться в разы», - считает директор Ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью УК Nemiroff Наталья КОНОВАЛОВА отмечает, что в сегодняшних условиях для стремительного увеличения доли «серого рынка» алкоголя созданы все условия. «С 1 июля на 58% повышен акциз на ЛВИ. Столь резкое и непродуманное повышение акцизов уже принесло разрушительные последствия для легальных производителей и для отрасли в целом. По субъективным оценкам специалистов отрасли в данный момент объем серого рынка достигает 20%. Акциз - это налог на потребителя, цены на спиртные напитки вырастут вместе со ставками. Стремительное подорожание легально произведенного алкоголя на фоне сокращения доходов населения, вызванного кризисом, сделает его недоступным для потребителей. Как следствие - сокращение уплаты налогов в Государственный бюджет, вызванное сокращением объема производства легального алкоголя, и стремительное увеличение продаж «нелегальной» продукции. Ведь легальный алкоголь становится полностью неконкурентоспособным в силу своей цены по сравнению с продуктом, налоги с которого не уплачены», - сказал она.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки" (регистр. №5251-1 от 21.10.2009). Проектом документа предлагается повысить ставки акцизного сбора на спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки в 2,5 раза – до 84 грн. за 1 л 100-процентного спирта против 34 грн./л, действующих сейчас.

Ряд народных депутатов инициируют повышение акцизов на спирт на 42% – с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100-процентного спирта с 1 декабря 2009 года. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки" (регистр. № 5251 от 20.10.2009).

Напомним, в июле т.г. акциз на спирт уже был повышен до 34 грн./л.