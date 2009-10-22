В Винницкой обл. увеличено производство растительного масла

В январе-сентябре 2009 года перерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 70,371 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 88% или на 33,023 тыс. тонн больше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства растительного масла в январе-сентябре т.г. состоялся в связи с ростом спроса и снижением закупочных цен на него.

В частности, по сравнению с августом т.г. в сентябре производство сократилось на 92% или на 7,288 тыс. тонн – до 0,613 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем 2008 г. – увеличилось более чем в 2,3 раза или на 0,349 тыс. тонн.

В январе-сентябре т.г. производство растительного масла в Виннице возросло на 88,45% или на 33,025 тыс. тонн по сравнению с январем-сентябрем 2008 года - до 70,363 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. перерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 75,478 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 1,74% или на 1,334 тыс. тонн меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями растительного масла в Винницкой области являются предприятия "Винницкий масложировой комбинат" и "Авис". Всего в Винницкой области производством растительного масла занимается 4 предприятия, их доля на рынке Украины составляет около 20%.