Европарламент поддержал производителей молока

Европейский парламент одобрил дополнительные меры по поддержке производителей молока.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

480 депутатов, в частности, высказались за создание в бюджете в следующем году специального фонда поддержки в размере 300 млн. евро вместо 280 млн., как это предлагала Еврокомиссия.

Кроме того, депутаты предоставили Еврокомиссии право самостоятельно одобрять решения относительно возможных дополнительных мер по поддержке сектора в случае серьезных рыночных дисбалансов. Эту меру решено ввести временно - до конца 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 19 октября комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БУЛЬ заявила о готовности предоставить дополнительно 280 млн. евро для помощи производителям молока в ЕС.

Начиная с июня этого года, производители молока активно требуют от руководства ЕС предоставления помощи в связи с падением цен на молоко и молокопродукцию в ЕС. Одним из вариантов решения проблемы производители молока считали сохранение квот на его производство, против чего выступает Еврокомиссия, которая поддерживает финансовые интервенции.

Осенью 2008 года Советом министров ЕС одобрил изменения к сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.

По данным Еврокомиссии с 2007 года до середины июля цены на 1 литр молока уменьшились в ЕС из 0,30-0,40 евро до 0,21-0,24 евро.