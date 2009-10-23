Россия возобновит рыбные аукционы

Росрыболовство 3 декабря впервые за последние пять лет проведет аукционы по продаже долей квот на промышленную добычу водных биоресурсов. На официальном сайте агентства размещены объявления о реализации промысловых объемов мойвы и морского гребешка в Баренцевом море, а также краба, минтая, морского окуня и трески на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости..

Таким образом, впервые после пятилетнего перерыва квоты будут распределены на торгах, а не по введенному в ноябре 2003 года вместо аукционов историческому принципу.

На продажу выставлены два лота по 38,7% квоты на вылов морского гребешка в Баренцевом море со стартовой ценой в 871 тысячу рублей за каждый лот и 9 лотов на мойву (от 0,24 до 0,33% квоты) начальной стоимостью от 7,3 до 10 тысяч рублей. В 1,5 миллиона рублей оценены 0,3% квоты на добычу краба-стригуна в Охотском море, 5% квоты на добычу морского окуня в Северо-курильской зоне - в 183,5 тысячи рублей, лоты по минтаю и треске пойдут "с молотка" по стартовой цене в 17,5 тысячи и 47,5 тысячи рублей соответственно.

"Речь идет о вновь вводимых объемах промысла и ресурсах, по которым договоры не были заключены по тем или иным причинам", - уточнил РИА Новости руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев.

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Савельев подтвердил, что в последний раз рыбные аукционы проводились в России в 2003 году. Тогда власти по согласованию с бизнесом решили перейти на исторический принцип и распределять квоты между теми рыбхозами, которые ранее приобретали их на аукционах. Однако уже по итогам 2004 года Счетная палата РФ констатировала снижение производства в рыбной отрасли в условиях нового порядка распределения квот.

Глава Росрыболовства Андрей Крайний также неоднократно отмечал, что многие предприятия не полностью осваивают квоты, из-за этого в масштабах страны из года в год отмечается недоосвоение общедопустимого улова (ОДУ). Так, в 2008 году освоение ОДУ составило 68,6%.

Начиная с прошлого года доли квот закреплены между рыбодобывающими предприятиями на 10 лет - с одной стороны, это должно повысить привлекательность отрасли, расширить горизонт планирования, гарантировать доходность инвестиций в закупку и модернизацию флота, но с другой стороны создает дополнительные риски неосвоения квот.

"По закону Росрыболовство сможет в досудебном порядке изъять у предпринимателей доли квот только в случае, если они осваиваются в объеме менее 50% на протяжении двух лет", - отметил Савельев. Он не исключил, что такие квоты также будут продаваться на торгах.

Росрыболовство планирует провести еще один аукцион по черному палтусу, промысел которого открывается по договоренностью с Норвегией, с которой РФ совместно регулирует добычу биоресурсов в Северном бассейне.