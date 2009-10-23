В Кыргызстане собрано 1,143 млн. тонн пшеницы при потребности 1,2 млн. тонн, недостающее количество будет импортироваться из Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР, сообщает АПК-Информ.

По данным пресс-службы, на 22 октября валовой сбор пшеницы по Кыргызстану составил 1,143 млн. тонн в бункерном весе, что на 317,7 тыс. тонн больше показателей прошлого года (825,7 тыс. тонн). Урожай пшеницы собран на 99% с площади 399 тыс. га. По данным ведомства, всего в 2009 г. было посеяно зерновых на площади 403,3 тыс. га.

Урожайность пшеницы в нынешнем году составила 28,6 ц/га, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 7,1 ц/га.

Как сообщили в пресс-службе, собранные 1,143 млн. тонн. пшеницы учитываются в бункерном весе, и после переработки (очистки и сушки) вес пшеницы сократится примерно на 10%.

Потребность Кыргызстана в пшенице составляет 1,2 млн. тонн. Недостающие объемы будут традиционно завозиться частными компаниями из Казахстана как в виде зерна, так и муки, отмечают в пресс-службе.