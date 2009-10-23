Объем зерновых интервенций в России сокращен вдвое

Государственные интервенции на рынке зерна в 2009 году будут сокращены вдвое — их финансирование уменьшено с запланированных правительством 20 млрд. руб. до 9,9 млрд. руб., сообщили в Минсельхозе. Во время доклада главы министерства Елены Скрынник в Госдуме 23 октября сроки начала интервенций названы не будут, однако распоряжение о начале их подготовки действует в Минсельхозе с 19 октября — зернопроизводители занимают места в очереди продавцов, сообщает АПК-Информ.

22 октября участники зернового рынка сообщили: появилась неофициальная информация о подписании министром Еленой Скрынник 19 октября 2009 года распоряжения о начале подготовки зерновых интервенций. Согласно этой информации, объем госзакупок зерна будет сокращен до 9,9 млрд. руб. Как сообщил один из собеседников, "продавцы выстраиваются в очередь на аккредитацию" в Минсельхоз в ожидании, что сегодня или в начале следующей недели министерство объявит о начале закупочных интервенций на рынке зерна урожая 2009 года.

Спикер Госдумы Борис Грызлов подтвердил, что Е.Скрынник выступит 23 октября в нижней палате с докладом о ходе выполнения госпрограммы развития АПК и регулирования рынков сельхозпродукции. Несколько источников заявили, что доклад будет слушать и президент Дмитрий Медведев. Напомним, 14 октября президент уже встречался с главой Минсельхоза и обсуждал с ней в том числе ситуацию вокруг интервенций и создания госзернотрейдера — Объединенной зерновой компании.

В самом Минсельхозе подтвердили: распоряжение 83-р "О начале подготовки зерновых интервенций" действительно подписано министром, 23 октября оно, пообещали в министерстве, будет опубликовано на сайте Минсельхоза. В документе содержится указание профильному департаменту "с 19 октября 2009 года начать мероприятия по проведению государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в отношении зерна урожая 2009 года", контроль за его выполнением возложен на замглавы Минсельхоза Сергея Королева. Предположение о том, что в Госдуме Е.Скрынник объявит о начале собственно госзакупок зерна урожая 2009 года, представитель Минсельхоза не подтвердил.

В министерстве подтвердили сокращение объема госзакупок зерна урожая 2009 года вдвое — до 9,9 млрд. руб. Напомним: правительство выделило на эти цели 20 млрд. руб.; цена закупок зафиксирована на уровне прошлого года — 4,6 тыс. руб. за тонну. Таким образом, в 2009 году правительство должно было купить 4,3 млн. тонн зерна. Еще 6,3 млрд. руб. дополнительно выделены Минсельхозу распоряжением премьера Владимира Путина 10 сентября — но эти средства, как пояснили в Росагропромсоюзе, направлены на погашение накопившейся с апреля задолженности за хранение интервенционного фонда 2008 года и обслуживание интервенций 2009 года.

Источник в Минсельхозе объяснил сокращение объемов госинтервенций сравнительно небольшим объемом госгарантий, предоставленных ОЗК комиссией под руководством замглавы Минэкономики Олега Савельева — в ее ведении находится распределение госгарантий объемом лишь до 5 млрд. руб. Финансирование же госагента "будет осуществляться в соотношении 50:50 за счет госгарантий и банковских средств",— сообщил собеседник. Для увеличения объема госгарантий до требуемых 10 млрд. руб. вопрос бы пришлось выносить на одно из заседаний комиссии по обеспечению устойчивости развития российской экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова — они проводятся реже, чем заседания комиссии под руководством О.Савельева.

В любом случае государство купит у российских сельхозпроизводителей лишь 2,15 млн. тонн пшеницы 3 и 4 класса и продовольственной ржи — примерно вдвое меньше, чем ожидалось. Старт интервенциям будет дан в течение десяти дней, Е.Скрынник заявляла еще 8 октября — таким образом, госзакупки начнутся на следующей неделе. По данным последней до начала интервенций недели, цены на пшеницу продолжали падать во всех федеральных округах России.