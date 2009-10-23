В РФ зафиксирована вспышка вируса африканской чумы свиней

Как передает РИА "Новости", Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) крайне обеспокоена распространением опасного вируса африканской чумы свиней из южных в северо-западные районы России. Об этом говорится в заявлении ФАО, распространенном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В начале недели Минсельхоз РФ сообщил о том, что очаг этого заболевания, которое ранее распространялось по южным регионам России, обнаружен в Ленинградской области. ФАО подчеркивает, что никакого отношения к вирусу A/H1N1 это заболевание животных не имеет и не передается людям. Однако его особая опасность состоит в том, что вакцины от этого заболевания животных пока не создано.

ФАО опасается, что африканская чума свиней вскоре проникнет в Восточную Европу и в страны Европейского союза. По самому худшему сценарию, этот вирус доберется до Центральной Азии и даже до Китая, где самое большое число свиней в мире.

Эксперты ФАО опасаются, что последствия вспышки заболевания могут быть катастрофическими с экономической точки зрения и привести к полному разорению фермерских хозяйств, занимающихся разведением свиней.