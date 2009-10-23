В России проведут интервенции на молочном рынке

Правительство РФ включило сливочное масло, питьевое стерилизованное молоко, а также полутвердые, твердые и сверхтвердые сыры в перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. Соответствующее постановление от 17 октября N821 подписал премьер-министр РФ Владимир Путин, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник по итогам заседания президиума правительства РФ 8 октября, правительство РФ планирует начать молочные интервенции весной 2010 г. Она отметила, что интервенции на рынке молока и молочной продукции начнутся в период «большого молока», то есть в период перепроизводства молока и молочной продукции отечественными производителями. Закупки этих продуктов, сказала министр сельского хозяйства, позволят стабилизировать цены в период перепроизводства молока.

В материалах к заседанию отмечалось, что в целях сглаживания сезонных колебаний цен на молочном рынке и поддержания доходности производителей молока целесообразно проведение государственных закупочных и товарных интервенций на внутреннем рынке.

Проведение государственных интервенций возможно в отношении молочных продуктов, имеющих длительные сроки хранения (до 8 месяцев). Это позволяет осуществлять их закупки в период сезонного роста производства молока и реализацию - в период сезонного сокращения производства.

До сих пор государственные закупочные и товарные интервенции могли проводиться в отношении сухого молока. Однако в связи со вступлением в силу технического регламента на молоко и молочную продукцию структура российского молочного рынка изменилась, и спрос на сухое молоко в 2009 г. сократился. Это привело к падению производства сухого молока по итогам 1-го полугодия 2009 г. на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77 тыс. т. За этот же период объем импорта составил 46,9 тыс. т (основной поставщик - Белоруссия, поставившая 45,9 тыс. т).

Таким образом, отмечалось в материалах, с учетом складывающейся на молочном рынке ситуации отсутствует возможность проведения закупочных интервенций в отношении сухого молока. В связи с этим целесообразно расширить номенклатуру закупаемой при проведении интервенций продукции за счет стерилизованного (ультрапастеризованного) молока, сливочного масла и твердых сыров. В первую очередь, целесообразна закупка ультрапастеризованного молока, поскольку это позволит в дальнейшем осуществлять его реализацию для питания в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, организациям социальной сферы, спецпотребителям, что решает вопрос сбыта закупленной в интервенционный фонд продукции.

Проведение государственных интервенций в отношении указанных видов продукции позволит в целом стабилизировать динамику цен на молоко в течение год, а также увеличит возможности государства по регулированию молочного рынка. Так, за 6 месяцев 2009 г. для производства сухого молока было переработано только 3,5% от общего объема произведенного сырого молока (560 тыс. т). Совокупный объем переработки сырого молока в сухое молоко, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло и сыр оценивается за тот же период в 32,6% от объема производства сырого молока (5,2 млн т).

Расширение номенклатуру закупаемой продукции не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Финансирование мероприятий по проведению закупочных интервенций в отношении молочной продукции осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующие цели.