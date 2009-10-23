В России проведут закупочные интервенции по зерну урожая 2009 года

19 октября министр сельского хозяйства России Елена Скрынник подписала распоряжение о начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2009 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ, сообщает АПК-Информ.

В соответствии с распоряжением министра с 21 октября ОАО «Объединенная зерновая компания» приступила к аккредитации сельхозтоваропроизводителей для участия в интервенциях. Прием документов осуществляется на биржевых площадках в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Новосибирск. По состоянию на 23 октября 2009 года аккредитовано 119 сельхозтоваропроизводителей.

Объединенной зерновой компанией созданы все необходимые условия для своевременного и эффективного проведения этой процедуры: прием документов производится ежедневно, включая субботу и воскресенье, для гендиректоров и индивидуальных предпринимателей, которые аккредитовываются от своих хозяйств без доверенности, выделен отдельный кабинет.

Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия подготовлены и утверждены.