Неопределенность по импорту американской сои и шрота парализует рынок ЕС

Неготовность министров сельского хозяйства стран ЕС в рамках проведенной на этой неделе встречи решить вопрос с импортом генетически-модифицированной продукции, по мнению участников рынка, усложнит ситуацию на европейском рынке кормов, а также в животноводческом секторе, сообщает АПК-Информ.

Так, представители ряда отраслевых ассоциаций выступили с официальным обращением к Еврокомиссии по поводу того, что нерешенность вопроса импорта ГМ-продукции, в частности американской сои и шрота, может парализовать европейский рынок и привести к непредсказуемым последствиям сразу для нескольких ключевых отраслей АПК.

В данном обращении выдвинуто требование ускорить процесс принятия решения о процедуре импорта ГМ-продукции или же определении "допустимого уровня содержания ГМ-продукции".

Напомним, что ЕС является крупным покупателем американского соевого шрота и сои. Ситуацию усугубляет тот факт, что в ближайшие месяцы у Европы практически не будет альтернатив американской сое - в США уже начата уборка нового урожая масличной, тогда как в странах Южной Америки только идет посевная кампания.