В Австрали прогнозируется высокий урожай пшеницы

Согласно данным операторов рынка, обильные осадки на территории зернового пояса Австралии в сентябре вновь способствовали повышению оценок валового сбора пшеницы в текущем сезоне, сообщает АПК-Информ.

В частности, эксперты Национального банка Австралии озвучили свой прогноз урожая зерновой на уровне 23 млн. тонн, что на 2,2% (500 тыс. тонн) превышает сентябрьский прогноз и на 7,5% - объем производства в прошлом сезоне (21,4 млн. тонн).

Отметим, что рост производства пшеницы в стране дает хорошие перспективы для увеличение экспорта австралийской зерновой (так как внутреннее потребление пшеницы составляет лишь около 6-7 млн. тонн), однако конъюнктура мирового рынка является не столь благоприятной ввиду растущей конкуренции.

Так, объемы мировой торговли пшеницей на мировом рынке могут сократиться на 11% (частично это обусловлено высоким урожаем зерновой в странах Северной Африки и Ближнего Востока) ввиду существенного превышения объема предложения над уровнем спроса. Кроме того, активизации экспорта пшеницы из Австралии препятствует падение цен. В настоящее время стоимость пшеницы в стране снизилась до отметки $184,8 за тонну в то время как по состоянию на июнь т.г. данный показатель составлял $277,2 за тонну.