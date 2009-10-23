Участник рынка: сигареты могут подорожать на 40%

Повышение акциза на табачные изделия приведет к росту цен на сигареты до 40%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании "Филип Моррис Украина", такое мнение высказал директор по корпоративным связям ЗАО "Филип Моррис Украина" Константин РЯБЕНКО.

«Повышение акциза приведет к росту цен на сигареты до 40%. Закон создаст еще более мощные экономические стимулы для роста незаконного оборота табачной продукции», - считает эксперт.

Он заявил, что производители табака намерены обратится к Президенту Украины с просьбой ветировать законопроект, который «вопреки действующим нормам налогового законодательства меняет ставки налогов за два месяца до конца бюджетного года».

"Мы разочарованы как решением Верховной Рады, так и самой процедурой принятия решения. Буквально за сутки до голосования было предложено еще более радикальное повышение налоговой нагрузки, чем изначально предлагало правительство. Очевидно, что целью законопроекта стала одноразовая мобилизация налоговых поступлений, без учета долгосрочных негативных последствий для государственного бюджета из-за продолжающегося стремительного сокращения легального табачного рынка», - отметил К.РЯБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 октября ВРУ приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которым, в частности, повысила ставки акцизного сбора на табачные изделия.

Законом предусмотрено повысить до 36% ставки акцизного сбора в процентах к обороту реализации товара (продукции) на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары), сигареты без фильтра, папиросы, сигареты с фильтром, табак и заменители табака, табак «гомогенизированный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции, табак для курения, жевательный и нюхательный табак.

Также предусматривается, что ставки акцизного сбора в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) составят на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары), - 80 грн. за 100 шт., на сигареты без фильтра, папиросы - 44 грн. за 1000 шт., на сигареты с фильтром - 80 грн. за 1000 шт., табак и заменители табака и др. промышленного производства, табак «гомогенизированный» или «восстановленный», табачные экстракты и эссенции - 31 грн. за 1 кг, на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей, - 44 грн. за 1 кг, на жевательный и нюхательный табак - 12,50 грн. за 1 кг.

Кроме того, в документе говорится, что налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией относительно характеристик продукта), что вычисляется одновременно со ставками в процентах к обороту от продаж и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть меньше 62 грн. за 1000 штук сигарет без фильтра, папирос и 130 грн. за 1000 штук сигарет с фильтром.

Закон вступает в силу с момента опубликования.