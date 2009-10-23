В Винницкой обл. собрано 3,05 млн. тонн зерна

Аграрии Винницкой области собрали 3,05 млн. тонн зерна нового урожая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по состоянию на 23 октября хозяйствами области обмолочено 786 тыс. га зерновых, что составляет 94% к плану. Средняя урожайность - 38,8 ц/га.

Завершена уборка гречихи и проса. Завершается обмолот подсолнечника, урожайность которого выше на 2,7 ц/га по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На полях остается убрать сою на площади 8 тыс. га и кукурузу с площади 52 тыс. га.

В управлении также добавили, что в области подходит к завершению сев озимых культур. Всего хозяйствами всех категорий засеяны 371 тыс. га, что составляет 93% от прогнозируемых площадей.

***На территории Винницкой области 1,7 млн. га сельскохозяйственных земель.