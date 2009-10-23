В Днепропетровской обл. производство мяса выросло

В Днепропетровской области за 9 месяцев 2009 г. производство мяса всеми категориями агрохозяйств увеличилось относительно аналогичного периода 2008 г. на 7,9%, или 12,8 тыс. тонн, – до 175 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным управления, за указанный период производство яиц возросло на 5,3%, или на 35,4 млн. штук, – до 708,2 млн. штук.

Вместе с тем в Днепропетровской области с начала текущего года наблюдается падение производства молока. За январь-сентябрь т.г. сельхозпредприятия произвели 278,2 тыс. тонн молока, что на 18,2 тыс. тонн меньше, чем в январе-сентябре 2008 г. Это связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота на 8%.

При этом в управлении отмечают, что надои молока в текущем году на одну корову в среднем выросли на 163 кг и составили 3250 кг.