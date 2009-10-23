В Черкасской обл. реализация агропродукции уменьшилась
15:09, 23 октября 2009Агро
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За 9 месяцев на 2,4%
В Черкасской области за 9 месяцев т.г. реализация сельхозпродукции на рынках уменьшилась на 2,4%, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года при росте цен на 12,9%.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, продукты животноводства подорожали на 25,4%, их реализация уменьшилась на 1%.
В то же время, реализация продуктов растениеводства уменьшилась на 3,9% при снижении цен на 4,1%.
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