Производство кормов в Винницкой обл. упало

В январе-сентябре 2009 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 14%, или 4,197 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 25,934 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства кормов произошло из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота.

В сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2008 года производство кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 43,24%, или 2,152 тыс. тонн, – до 2,825 тыс. тонн. По сравнению с августом этого года в сентябре производство кормов сократилось на 4,5%, или на 0,133 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимаются 7 предприятий.