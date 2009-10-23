Украине нужен свой завод по утилизации пестицидов и ядохимикатов

Министр охраны окружающей природной среды Украины Георгий ФИЛИПЧУК убежден в необходимости строительства в нашем государстве предприятия по утилизации пестицидов и ядохимикатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Киеве на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

“Мы обязаны сегодня найти возможность, чтобы в Украине создать по последним технологиям именно это предприятие, которое бы могло решить в ближайшее время на протяжении нескольких лет проблему ликвидации пестицидов и ядохимикатов”, - сказал он, подчеркнув при этом, что на данное время Украина вывозит для утилизации эти вещества за границу, что очень дорого.