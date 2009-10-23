Чистая прибыль McDonald's Corp за 9 мес. выросла на 0,2%
15:38, 23 октября 2009Агро
0
США. Чистая прибыль McDonald`s Corp по итогам девяти месяцев 2009 выросла на 0,2% - до 3,334 млрд долл., по сравнению с 3,328 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль McDonald`s в третьем квартале 2009г. составила 1,26 млрд долл., что на 6% превышает показатель в 1,19 млрд долл., зафиксированный в третьем квартала 2008 года.
Несмотря на кризис, гамбургеры как продавались, так и продаются. Население явно не склонно экономить на еде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter