Чистая прибыль McDonald's Corp за 9 мес. выросла на 0,2%

США. Чистая прибыль McDonald`s Corp по итогам девяти месяцев 2009 выросла на 0,2% - до 3,334 млрд долл., по сравнению с 3,328 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль McDonald`s в третьем квартале 2009г. составила 1,26 млрд долл., что на 6% превышает показатель в 1,19 млрд долл., зафиксированный в третьем квартала 2008 года.

Несмотря на кризис, гамбургеры как продавались, так и продаются. Население явно не склонно экономить на еде.