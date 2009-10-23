ЧП "Кряж" сократило прибыль на 51,6%

Частное предприятие "Кряж" за январь-сентябрь 2009 года сократило прибыль на 51,62%, или 1,224 млн. грн., по сравнению аналогичным периодом 2008 года – до 1,147 млн. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, за отчетный период валовая прибыль предприятия сократилась на 11,14%, или 17,471 млн. грн., – до 139,364 млн. грн., а также чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – на 11,14%, или 14,559 млн. грн., – до 116,137 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2009 года частное предприятие "Кряж" сократило прибыль на 43,7%, или 0,543 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,699 млн. грн.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" создано в 1999 году на базе хлебопекарского цеха в Крыжополе Винницкой области. "Кряж" владеет сахарными заводами "Капустянский сахар", "Моевский сахар" и "Соколовский сахар" в Винницкой области мощностью соответственно 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки.

Кроме того, "Кряж" владеет 20 агроформированиями в пяти районах Винницкой области, которые обрабатывают около 35 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

В 2008 году «Кряж» увеличил чистую прибыль на 31,77%, или 0,730 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 3,028 млн. грн., увеличив чистый доход (выручку) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 23,4%, или 29,469 млн. грн., – до 155,422 млн. грн.