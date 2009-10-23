Эксперт: украинское производство молока могло быть уничтожено

Запрет на реализацию домашней аграрной продукции на рынках грозил уничтожением огромной части украинского производства молока и молочной продукции (хотя остается спорным, соблюдалась ли бы эта норма в случае ее вступления в силу).

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что соответствующий запрет был утвержден Верховной Радой в 2005 году в рамках пакета законов, связанных со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако на украинские домохозяйства все еще приходится 81% производства молока и 46% производства мяса, подчеркнул экономист.

Как считает А.БЛИНОВ, решение отложить запрет еще на пять лет может усложнить положение Украины в ВТО, которое уже пострадало от 13-процентной надбавки к импортным пошлинам на автомобили и холодильники. К тому же это может осложнить переговоры с Европейским Союзом по зоне свободной торговли, которые основываются на обязательствах Украины в рамках ВТО, полагает экономист.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины отсрочила до 1 января 2015 года запрет на реализацию на агропродовольственных рынках продукции домашнего производства и подворного убоя.

Ранее предусматривалось, что запрет на продажу на рынках мясо-молочных продуктов собственного производства начнет действовать с 1 января 2010 года. Принятие данного закона необходимо было для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Вместе с этим Кабинету министров Украины предусмотрено поручить в трехмесячный срок разработать и утвердить государственную программу создания и открытия пунктов закупки молока и боен (убойно-санитарных пунктов) животных, содержащихся в хозяйствах населения, а также ежегодно предусматривать финансирование мероприятий соответствующей программы в проекте государственного бюджета.