На Тернопольщине производство растительного масла упало

В Тернопольской области за январь-сентябрь 2009 года объемы производства растительного масла сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,5 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Тернопольского областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

Он объяснил, что раньше местные производители частично продавали растительное масло в Россию, однако сейчас такое право имеют лишь несколько украинских фирм. Кроме того, спрос на масло снизился, поскольку выросла его стоимость.

К тому же, прибавил А.МАЙКА, на снижение производства растительного масла повлияло импортирование в Украину более дешевого масла из Беларуси.

За отчетный период больше всего масла в области произвело ЗАО «Тернопольский молокозавод» – 500 тонн, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Теребовлянское ЧП «Альмавита» произвело 770 тонн (-50%), ЗАО «Кременець-молоко» – 955 тонн (-13%).

В целом в Тернопольской области производством растительного масла занимаются 8 предприятий.