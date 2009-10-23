Белопольский машзавод утроил убыток

ОАО "Белопольский машиностроительный завод" (г. Белополье, Сумская обл.) в январе-сентябре 2009 года увеличило чистый убыток в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,280 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. машзавод сократил чистый доход на 78,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,539 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 78,6% – до 1,843 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Белопольский машиностроительный завод" (г. Белополье, Сумская обл.) производит хлебопекарское оборудование, а также другое технологическое оборудование для агропромышленного комплекса (пельменные автоматы, насосы и др.).

100% акций ОАО "Белопольский машиностроительный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

В 2008 году Белопольский машзавод сократил чистый убыток на 61,4% по сравнению с 2007 годом – до 1,253 млн. грн.