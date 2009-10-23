Убыток «Хлебпрома» составил 10 млн. грн.

ОАО «Концерн «Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине, по итогам января-сентября 2009 года получил чистый убыток в размере 10,07 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, данные расходы не являются монетарными, то есть такими, которые предприятие понесло за отчетный период, а касаются будущих погашений кредитов частями со сроками погашения до семи лет.

«В текущем периоде продолжался рост официального курса иностранных валют (доллара и евро – УНИАН) к украинской гривне. Переоценка всех обязательств компании по кредитам, проведенная согласно положениям бухгалтерского учета по высшим значениям официальных курсов НБУ, действующих на дату составления отчетности, послужила причиной дополнительных расходов в отчетности «Концерна «Хлебпром» на сумму 15,4 млн. грн. Поэтому вызванная дополнительными расходами из-за изменений обменного курса гривня/доллар нагрузка на денежный поток компании будет равномерной и поступательной», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что отчетный период концерн «Хлебпром» закончил с валовой прибылью 107,5 млн. грн., что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года. По консолидированным данным, операционная прибыль компании по результатам трех кварталов 2009 года возросла по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 36,6 млн. грн. Показатель EBIDTA за отчетный период составил 58,8 млн. грн. Сохранение положительных операционных результатов является следствием внедренных в компании оптимизационных мероприятий.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» – один из крупнейших национальных производителей хлеба. Объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2009 года, согласно консолидированным данным, составила 71,5 млн. грн., чистая прибыль – 3,2 млн. грн. Валовая маржа за указанный период составила 31%, показатель EBIDTA – 40,7 млн. грн.