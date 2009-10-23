Профильный комитет поддерживает отмену рыночного сбора

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства считает целесообразным принять законопроект об отмене рыночного сбора в предложенной редакции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Я очень надеюсь, что депутаты поддержат данный законопроект, и более 2 млн. предпринимателей, работающих на рынках по всей стране, почувствуют поддержку государства», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По подсчетам комитета, все местные бюджеты Украины получают от рыночного сбора более 400 млн. грн., в то время как предприниматели платят более 2 млрд. грн. «Разница в 1,5 млрд. грн. оседает по всей вертикале между предпринимателем, который стоит на рынке, и местным бюджетом», - подчеркнула депутат.

Таким образом, по ее мнению, создается дополнительная нагрузка на бизнес – но не стимулы. «Освободив украинских предпринимателей от части поборов, мы дадим им возможность нормально развиваться, – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Я уверена, что параллельно мы найдем компенсаторы, которые создадут дополнительные доходы в местные бюджеты».

По ее словам, Блок Юлии Тимошенко настаивает также на том, чтобы в парламенте были рассмотрены законопроекты о поддержке предпринимательства и законопроект о государственно-частном партнерстве.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

Согласно Закону Украины «О местных налогах и сборах», рыночный сбор – это плата за торговые места на рынках и в павильонах, на крытых и открытых столах, площадках для торговли с автомашин, тележек, мотоциклов, ручных тележек, которая взимается с юридических лиц и граждан, которые реализуют сельскохозяйственную и промышленную продукцию и другие товары.

15 октября законопроект №5233 об отмене рыночного сбора был зарегистрирован в ВР.