Кабмин предлагает заменить рыночный сбор 15%-м налогом

Кабинет министров Украины предлагает отменить рыночный сбор и облагать 15-процентным налогом превышение физлицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

Это предусмотрено в законопроекте от 23 октября 2009 г. №5233, размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте закона отмечено, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом по ставке в размере 15%. При этом уплата отмеченных средств дает право физлицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в будущих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».

Кроме того, законопроектом предусматривается ввести налогообложение по ставке 15% суммы превышения объема установленного валового дохода физлицам-предпринимателям, которые являются плательщиками фиксированного налога.

«В случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем валового дохода превышает объем, определенный этой статьей, сумма такого превышения облагается налогом по ставке в размере 15%. При этом, уплата указанных средств предоставляет право физическому лицу-предпринимателю оставаться плательщиком фиксированного налога в будущих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года», - сказано в проекте закона.

Такие средства включаются в доходы местных бюджетов и используются для финансирования собственных полномочий соответствующей территориальной общины и не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов.

Законопроектом предусмотрено вступление в действие данных норм с 1 января 2010 г. Однако, как отмечается в итогах научно-экспертной комиссии, закон о системе налогообложения предусматривает, что изменения в систему налогообложения вносятся не позже, чем за 6 месяцев до начала нового бюджетного года и вступают в силу с начала нового бюджетного года.