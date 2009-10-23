В Донецкой обл. улучшено 108,6 га малопродуктивных земель

В Донецкой области в январе-сентябре 2009 года проведено улучшение малопродуктивных угодий на площади 108,6 га, осуществлена консервация деградированных и малопродуктивных земель на площади около 10 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого областного совета со ссылкой на информацию, которая прозвучала сегодня на очередном заседании коллегии облсовета.

На заседании был рассмотрен ход выполнения Программы развития земельных отношений и охраны земель в Донецкой области на 2006-2010 годы.

В частности, за счет специального фонда областного бюджета в 2009 году работы по улучшению малопродуктивных угодий и консервации деградированных и малопродуктивных земель выполняются в Великоновоселковском, Амвросиевском, Красноармейском, Волновахском, Марьинском районах, за счет местных бюджетов – в Добропольском, Константиновском, Тельмановском районах.

Кроме того, за счет местных бюджетов осуществляются мероприятия Программы по строительству и реконструкции противоэрозионных, гидротехнических сооружений на территории Добропольского и Ясиноватского районов, защита земель от подтопления на территории Волновахского района, создание новых и реконструкция существующих защитных насаждений на территории Красноармейского района.

На коллегии напомнили, что территория Донецкой области составляет 2 млн. 651,7 тыс. га (4,4% территории Украины). При этом более 77% земель – это сельскохозяйственные угодья, из них пашня занимает 62,5%, или 1,656 млн. га.

По численности, плотности населения и количеству городов Донецкая область занимает первое место в Украине. Вместе с тем, по так называемым отрицательным экологическим показателям, а именно – по степени техногенного загрязнения окружающей среды, степени антропогенной трансформации ландшафтов она занимает «ведущее» место.

Земельный фонд Донецкой области в связи с природными особенностями, интенсивным техногенным и антропогенным влиянием характеризуется значительным количеством деградированных и малопродуктивных угодий (205 тыс. га), наличием нарушенных земель (24 тыс. га).