Тимошенко поздравила хлеборобов Винницкой области

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников агропромышленного комплекса Винницкой области с намолотом третьего миллиона тонн зерна нынешнего урожая.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ секретариата Кабинета министров.

«Уже второй год вы демонстрируете один из наивысших результатов в истории региона. Он достигнут благодаря умелой организации труда, внедрению современных технологий выращивания зерновых культур, самоотдаче и ответственности за порученное дело», - говорится в приветствии главы правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала аграриям Винницкой области крепкого здоровья, дальнейшего трудового воодушевления и успехов на благо независимой Украины.