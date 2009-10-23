Nemiroff завершил реструктуризацию бизнеса

«Nemiroff Холдинг» завершил комплексную реструктуризацию группы компаний в холдинговую структуру с матричной структурой управления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Nemiroff.

Согласно сообщению, основная цель проведенных комплексных преобразований – повышение эффективности всех структурных подразделений холдинга и бизнес-процессов.

Комплексная реструктуризация группы компаний была начата в 2006 году и проходила в несколько этапов. На первом этапе произошло разделение стратегического и операционного уровней управления.

10 марта 2006 года на собрании акционеров Группы компаний Nemiroff было принято решение о реорганизации ее структуры управления и образовании «Nemiroff Холдинга», в состав которого вошли все предприятия Группы компаний Nemiroff.

Также на собрании был создан стратегический орган управления – совет директоров, члены которого определяют направление стратегического развития. Председателем совета директоров «Nemiroff Холдинг» был избран Александр ГЛУСЬ.

Далее было проведено объединение всех аффилированных структур под управлением одного юридического лица – Управляющей компании (УК) Nemiroff как операционного органа управления. Под её управление были переданы 11 компаний, ранее обслуживающих международный бренд Nemiroff, в том числе ДП «Алко Инвест» (Хмельницкий), УВК «Nemiroff» (Немиров, Винницкая обл.), ТД «Nemiroff» в России (Москва), «Nemiroff Polska» (Варшава) и пр.

Следующим этапом комплексной реструктуризации бизнеса стала оптимизация внутренних издержек и повышение эффективности всех бизнес-процессов компаний, входящих в холдинг, а также усиление кадрового состава. В структуре холдинга были созданы новые бизнес-подразделения, в частности, Nemiroff International, отвечающее за развитие бренда Nemiroff на международном рынке.

За счет сокращения внутренних издержек компании удалось высвободить порядка 30% средств от общего объема годового оборота компании.

Важным результатом проведенных преобразований стал рост объемов производства и продаж продукции под международным брендом Nemiroff на сокращающемся в условиях кризиса рынке. За первое полугодие 2009 года увеличение объемов продаж в целом по холдингу составило 9,2%, что соответствует 213,5 млн. долл. в денежном эквиваленте с учетом девальвации гривни.

«Реструктуризация бизнеса позволила вывести компанию на совершенно новый уровень развития, который позволяет обеспечивать рост бизнеса вне зависимости от текущей рыночной конъюнктуры», – отметил председатель совета директоров «Nemiroff Холдинг» А.ГЛУСЬ.

Справка УНИАН. Производитель продукции бренда Nemіroff – Украинская водочная компания Nemіroff входит в состав «Nemіroff Холдинг» (наряду с управляющей компанией Nemiroff, ДП «Алко Инвест», Представительством Nemіroff в России и Представительством Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортимент напитков состоит из 26 позиций. Продукция бренда Nemіroff поставляется в 55 стран мира.

По итогам 2008 года совокупный объем продаж продукции под международным брендом Nemiroff увеличился до 482,9 млн. долл., что на 0,8% больше, чем в 2007 году. Общий объем производства составил 7,7 млн. дал.