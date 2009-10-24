В Тернопольской обл. производство молока выросло

В Тернопольской области в январе-сентябре 2009 года объемы производства молока увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,7 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Тернопольского областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

По его словам, прирост производства молока обусловлен тем, что молокозаводы ввиду изменения спроса уменьшили производство более дорогих масла и сыров, а вместо этого увеличили производство молока, которое более доступно для потребителей.

Больше всего молока произвело ЗАО «Тернопольский молокозавод» – 14 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом предприятие вышло на рынок соседней Львовской области.

А.МАЙКА также сообщил, что объемы производства жирных сыров в области за 9 месяцев т.г. увеличились на 11,3% – до 4 тыс. тонн. По его словам, местные производители сыров не потеряли рынки сбыта благодаря качественной, натуральной продукции, поэтому сумели нарастить объемы производства.

Больше всего сыров в январе-сентябре 2009 года произвел Борщивский сырзавод – 1,4 тыс. тонн, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также ЗАО «Кременецмолоко» – 950 тонн (+47%), Бучацкий сырзавод – 600 тонн (+16%).

По данным А.МАЙКИ, производством сыров в Тернопольской области занимаются 8 предприятий.