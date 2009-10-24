Аграрии Тернопольщины не получили дотаций на посадку сахарной свеклы

Аграрии Тернопольской области в этом году не получили дотаций на посадку сахарной свеклы на 25 млн. грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

По его словам, дотацию, которая предусмотрена лишь для сельхозпредприятий, должны были выплатить еще до 1 июля. “В области были созданы комиссии, которые выезжали осматривать посевы, смотрели, сколько взошло посевов, и соответствующие акты были направлены в Киев. Потом в столице срок выплаты дотаций продлили до 1 августа, однако аграрии области так ни одной копейки и не получили”, – констатирует А.МАЙКА.

По его словам, дотация составляет 750 грн. на 1 га, в целом в области сахарной свеклой засеяно 33 тыс. га. “В области площади посевов сахарной свеклы ежегодно уменьшаются, поскольку ее сеять становится невыгодно. Тем более, что выросли цены на зерно, на удобрения, на горючее. А при невыплате дотаций сеять сахарную свеклу вообще будет убыточно”, – сказал А.МАЙКА. По его подсчетам, на посев гектара свеклы нужно потратить 12 тыс. грн. Чтобы покрыть эти расходы при нынешних ценах на сахарную свеклу, сказал он, урожайность должна быть не меньше 450 ц/га, а таких показателей достигают не все хозяйства.

Вместе с тем А.МАЙКА отметил, что с 1 октября повышены минимальные закупочные цены на сахарную свеклу с 220 грн./т до 250 грн./т (с НДС), а на сахар – с 3,2 тыс. грн./т до 3,5 тыс. грн./т.