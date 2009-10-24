Введение налога вместо рыночного сбора не усилит давление на бизнес

Введение для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности (СПД), которые являются плательщиками единого налога, 15-процентного налога на превышение годовой выручки в размере 500 тыс. грн. вместо рыночного сбора не окажет дополнительного налогового давления на малый бизнес.

Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №5233 от 23 октября 2009 года относительно усовершенствования налогообложения субъектов малого предпринимательства.

То же самое касается физлиц-предпринимателей, которые являются плательщиками фиксированного налога, – для них в законопроекте также предусматривается введение 15-процентной ставки налога от суммы превышения объема установленного валового дохода.

По словам эксперта, ограничения по выручке физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога и по валовым доходам СПД, которые платят фиксированный налог, действовали и раньше. Кроме того, физлица-предприниматели не очень часто превышают предел действующих норм. «Существуют случаи, когда физлица-предприниматели превышают лимит, но, думаю, что их немного», – отметил И.ШЕВЛЯКОВ.