Украинский сыр перекочует в Россию

Украинский сыр закрепил свои позиции в России, но может потерять их на отечественном рынке, пишет Дело.

В начале осени украинские производители сыра получили новые возможности укрепить позиции своих торговых марок в России. Северная соседка увеличила пошлины на импорт сыров до 15%. Впрочем, нашей страны, которая работает в режиме свободной торговли с РФ, данное нововведение не коснулось. Но в ближайшем будущем оно отразится на позициях ее конкурентов, которые снизят объемы поставок в Россию.

Российский рынок всегда был островом надежды для украинских производителей сыра. На него приходится 85% экспортируемой ими продукции. Он же генерирует львиную долю прибыли отечественных сыроделов, но не всех, а только тех компаний, которые имеют разрешение на поставки в РФ. Среди них практически все крупнейшие украинские компании по производству сыра.

Сычужное сокращение

Как раз этим предприятиям будет гораздо легче, чем остальным производителям, реализовать продукцию, накопившуюся на складах из-за снижения объемов потребления в Украине. По данным аналитика ИГ "Сократ" Константина Степанова, запасы сыра на складах сыроделов и торговых сетей на данный момент достигли 20 тонн. Это значительный объем, если учесть, что речь идет о таком продукте, как сыр. Больше всего снижение спроса ощутил на себе такой сегмент, как сычужные сыры. В прошлом году он сократился на 9% - до 125 тыс. тонн. При этом в денежном выражении вырос на 20% - до $1 млрд.

Одной из причин снижения объемов потребления стали цены, которые после стремительного скачка вверх на 45% в 2007 году до сих пор продолжают расти. В этом году они увеличились еще на 10% по сравнению с предыдущим годом, что, по прогнозам аналитиков, приведет к дальнейшему сокращению рынка сычужных сыров на 5-7%. Существенные потери коснулись и сегмента твердых сыров, который занимает 65% в структуре потребления сырной продукции. В 2008 году спрос на них упал на 10% - до 116 тыс. тонн.

Тем не менее, по мнению старшего консультанта ИКГ "Астарта-Танит" Натальи Игнатовой, которая неоднократно проводила исследования рынка молочных продуктов, этот сегмент обладает значительным потенциалом для роста. Во-первых, уровень потребления данного продукта в Украине гораздо ниже, чем в других европейских странах. Во-вторых, твердый сыр относится к традиционным высококалорийным продуктам ежедневного рациона городских жителей, который сложно заменить равноценной по калорийности продукцией. С восстановлением платежеспособности населения возникнет тенденция перераспределения потребления сыров в пользу твердых, полагает эксперт.

Плавленые надежды

Сегодня развитие демонстрирует сегмент недорогих плавленых сыров. В прошлом году их потребление увеличилось на 6%. В денежном выражении сегмент вырос на 20% - до $245 млн. В 2009 году плавленые сыры продолжают оставаться в фаворе у отечественного потребителя. К концу года аналитики прогнозируют этому сегменту рост на 7-9%.

Эту тенденцию учли импортеры, особенно поставщики мягких сыров, которым принадлежит около 1,7% украинского рынка. Среди них такие компании, как Lactalis Int., Kaeserei Champignon Hofmeister Vermaltungs, Arla Foods. В 2009 году в сетевой рознице наряду с известными сырными брендами по их производству появились более "экономичные" торговые марки, которые раньше реализовывались через другие рынки сбыта.

Так что теперь задача максимум для украинских компаний - не увлечься оккупацией российского рынка и не отдать свое место на полках "родных" супермаркетов иностранным сыроделам.

Мнение участника рынка:

Шафик Хаммади, генеральный директор компании "Бел Украина" (ТМ "Шостка")

Украинский рынок сыра находится на начальном этапе развития. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, уровень пот-ребления этой продукции в Украине очень низкий по сравнению с другими странами. Во-вторых, отечественный рынок сыра отличается низким уровнем знания брендов ввиду того, что производители долгое время зарабатывали на росте потребления, не инвестируя в бизнес. Одной из тенденций, обусловленных финансово-экономическим кризисом, стали существенные изменения в предпочтениях потребителей. Это повлекло за собой корректировку стратегий компаний-производителей. Вторая тенденция - концентрация рынка. Небольшие компании, в портфеле которых отсутствовали узнаваемые бренды, были вынуждены свернуть деятельность или продаться сильным игрокам. Такое изменение представляет большой риск и для рынка в целом, и для потребителей. Некоторые влиятельные производители перестают соблюдать общепринятые правила работы на рынке. Например, они используют растительные жиры при производстве твердых сыров без соответствующей маркировки на этикетках.

В то же время именно благодаря крупным компаниям украинский сыр удерживает свои позиции на рынках других стран. Судя по всему, объем экспорта в 2009 году может остаться на уровне прошлого года благодаря тому, что крупнейшие украинские производители ориентируются прежде всего на внешние поставки. Между тем для нашей компании после "уроков" 2006 года (Россия перекрыла поставки украинского сыра на свой рынок. - Ред.) приоритетным является развитие на внутреннем рынке. Мы отметили прирост продаж продукции под ТМ "Шостка" в Украине, несмотря на сокращение рынка. Это произошло в очень сложных условиях работы, когда задолженности наших партнеров не были обеспечены гарантиями. Тем не менее мы экспортируем нашу продукцию в Россию, Казахстан, Молдову. Грустно представить себе ситуацию, когда Украина будет вынуждена импортировать сырную и молочную продукцию, имея при этом все условия, которые могут сделать ее одним из самых важных игроков на мировом рынке сыра.