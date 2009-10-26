Во Львовской области состоится «Праздник урожая»

Вчера в селе Раковец Пустомытивского района Львовской области прошел «Праздник урожая», в рамках которого состоялся конкурс на самую крупную тыкву.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, в программе праздника – ремесленная и продуктовая ярмарки, выставка продуктов пчеловодства, выступления юмористов и фольклорных самодеятельных коллективов, а «изюминой» праздника стал конкурс на самую крупную тыкву. Победитель продавал свою тыкву на специальном аукционе.

Кроме того, по словам организаторов, на ярмарках была представлена уникальная народная кухня: кулеш, бограч, рубцы, бануш, грибной суп, вареники, пампухи, бигос, «украинские гамбургеры» – черный хлеб со шкварками и соленьями.

Организаторами «Праздника урожая» выступили общественные организации «Раковец», «Спильнота», Главное управление сельского хозяйства и продовольствия Львовской ОГА и Львовский облпотребсоюз.

Справка УНИАН. Село Раковец Пустомытивского района находится в 25 км от Львова. Это живописное село известно благодаря целебному источнику с содержанием серебра, возле которого, по легенде, трижды являлся лик Пресвятой Богородицы.