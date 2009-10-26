Филиппины могут увеличить импорт риса

Филиппины, крупнейший в мире импортер риса, могут увеличить импорт этой сельхозкультуры после потери 750 тыс. т собственного урожая из-за тропических штормов Кетсана и Парма. Об этом заявил министр сельского хозяйства Артур Йап (Arthur Yap), передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Страна, которая потеряла около 450 тыс. т очищенного риса, возможно, будет иметь потребность в увеличении импорта риса, заявил Йап журналистам в Лос Банос, на юге Манилы. Ранее в этом месяце Филиппины сообщили, что они могут импортировать 2 млн. т риса в следующем году, в этом году импорт риса составил пока 1,78 млн. т.

Кетсана и Парма уничтожили урожай и склады риса в центральном и северном Лузоне, что составляет по меньшей мере 13% оценочного прогноза по урожаю риса в стране в 4 квартале – 6,5 млн. т. Стихия также уничтожила запасы в городах вокруг столицы страны.

Нет высокой потребности в росте импорта риса, так как в стране создана здоровая норма запасов, сказал Йап. Времени для дополнительных закупок, если они потребуются, достаточно, добавил он.

В следующем месяце Филиппины проводят тендер по закупке 250 тыс. т риса с доставкой в следующем году.

Мировые цены на рис взмыли до рекордных $25,07 за 100 фунтов в апреле 2008 на Чикагской торговой площадке, когда дефицит запасов вынудил Филиппины увеличить импорт. Самый активный контракт привел к росту цены на 2,8% в этом месяце, что сформировало цену закрытия торгов 23 октября $13,69.