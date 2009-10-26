Индонезия продлила нулевую экспортную пошлину на пальмовое масло
10:25, 26 октября 2009Агро
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До конца ноября
По сообщению министерства торговли Индонезии, срок действия нулевой экспортной пошлины на пальмовое масло в стране будет продлен до конца ноября ввиду низких цен на мировом рынке, сообщает АПК-Информ.
При этом базовая экспортная цена на индонезийское сырое пальмовое масло снизится до отметки $595 за тонну против $617 за тонну, действующей в октябре.
Напомним, что беспошлинный экспорт пальмового масла из Индонезии сохраняется на протяжении 4 месяцев подряд.
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