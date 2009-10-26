«Концерн Хлебпром» получил операционную прибыль в 36 млн. грн.

ОАО «Концерн Хлебпром» 9 месяцев т.г. закончил с валовой прибылью в 107,5 млн. грн., что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2008 г. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, сообщает АПК-Информ.

По консолидированным данным, операционная прибыль компании по результатам 3 кварталов 2009 г. возросла в сравнении с предыдущим периодом и составила 36,6 млн. грн. Показатель EBIDTA за отчетный период составил 58,8 млн. грн. Сохранение положительных операционных результатов является следствием внедренных в компании оптимизационных мероприятий.

Чистый убыток компании за 9 месяцев составил 10,07 млн. грн. Данные расходы не являются монетарными, т.е. такими, которые предприятие понесло на протяжении 9 месяцев 2009 г., а касаются будущих погашений кредитов частями со сроками погашения до 7 лет. В текущем периоде продолжался рост официального курса иностранных валют (USD и EUR) к украинской гривне. Переоценка всех обязательств компании по кредитам, проведенная в соответствии с положениями бухгалтерского учета согласно высшим значениям официальных курсов НБУ, действительных на дату составления отчетности, послужила причиной дополнительных расходов в отчетности «Концерна Хлебпром» на сумму 15,4 млн. грн. Поэтому вызванная дополнительными расходами от изменений обменного курса UAH/USD нагрузка на денежный поток компании будет равномерной и поступательной.