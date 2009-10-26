В Херсонской области производство молочной продукции выросло

В Херсонской области производство молочной продукции в январе-сентябре 2009 года увеличилось на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 42,643 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, производство молока за указанный период увеличилось на 13,8% – до 6,466 тыс. тонн, производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров – на 29,6%, до 175 тонн, кисломолочных продуктов – на 58%, до 29,217 тыс. тонн.

В то же время производство жирных сыров сократилось на 5,3% – до 13,046 тыс. тонн, сливочного масла – на 8,5%, до 739 тонн.