В Херсонской области производство подсолнечного масла увеличилось
10:48, 26 октября 2009Агро
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За 9 месяцев в 2,5 раза – до 141,5 тыс. тонн
В Херсонской области производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-сентябре 2009 года увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2008 года – до 141,479 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
Согласно сообщению, в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем прошлого года производство подсолнечного масла в области выросло на 26,8%, а по сравнению с августом текущего года – более чем в 5 раз, до 13,533 тыс. тонн.
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