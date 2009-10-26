В Херсонской области производство подсолнечного масла увеличилось

В Херсонской области производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-сентябре 2009 года увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2008 года – до 141,479 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем прошлого года производство подсолнечного масла в области выросло на 26,8%, а по сравнению с августом текущего года – более чем в 5 раз, до 13,533 тыс. тонн.