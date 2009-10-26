В Херсонской области снизилось производство сельхозпродукции

В Херсонской области общее производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2009 года сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях сокращение производства составило 2,3%, в хозяйствах населения – 6,5%.

В частности, производство продукции растениеводства за 9 месяцев т.г. увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – на 4,3%, а в хозяйствах населения – на 8,7%.

В то же время объем производства продукции животноводства за 9 месяцев т.г. остался на уровне аналогичного периода прошлого года, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях сократился на 9,5%, в хозяйствах населения – увеличился на 2,6%.