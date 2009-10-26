По данным Минсельхоза, в России намолочено 98,8 млн. тонн зерна в бункерном весе, что выше средних показателей за последние 10 лет и достаточно для покрытия внутренних потребностей и сохранения экспортного потенциала. Об этом 23 октября заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник на пленарном заседании Государственной Думы, сообщает пресс-служба министерства, сообщает АПК-Информ.

«Мы вошли в тройку мировых поставщиков пшеницы. В прошлом году было экспортировано 23 млн. тонн российского зерна. Прогнозируемые объемы экспорта в этом году 20 млн. тонн», - отметила Е.Скрынник.

Она также сообщила, в России увеличиваются переходящие остатки зерна. Системным выходом из сложившейся ситуации является создание логистической инфраструктуры для реализации зерна на экспорт, подчеркнула министр.