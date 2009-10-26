Мировое производство соевых бобов увеличится к 2020 г. на 45%

По прогнозам аналитиков, для обеспечения возрастающих потребностей мирового сообщества в соевых бобах с учетом роста численности населения и уровня доходов, производство данной продукции в мире к 2020 г. должно увеличиться на 45%, или на 100 млн. тонн. При этом основной рост производства сои будет обеспечен странами Южной Америки, сообщает АПК-Информ.

В частности, по мнению экспертов, около 1/3 роста производства соевых бобов будет достигнуто благодаря увеличению показателей урожайности, основной же прирост урожая будет обеспечен за счет расширения посевных площадей под масличной, главным образом, на Южноамериканском континенте. Так, к 2020 г. около 80% посевов соевых бобов будет сосредоточено в Бразилии и Аргентине.

Более того, Бразилия удвоит производство масличной за ближайшую декаду и займет место мирового лидера по валовому сбору и экспорту соевых бобов, обогнав США.

Площадь сева масличной в Бразилии увеличится за счет освоения целинных земель тропической саванны (региона Серрадо), в то время как в Аргентине наращивание производства сои частично произойдет за счет замещения других культур, в частности кукурузы.

Между тем, площади под соей в США, ведущем мировом производителе, за следующие 10 лет существенно не изменятся, при этом посевы кукурузы увеличатся.

Что касается спроса, специалисты отмечают, что крупнейшим потребителем соевых бобов по-прежнему останется Китай, на долю которого к 2020 г. будет приходиться одна треть мирового производства соевых бобов.

Добавим, что столь существенное наращивание производства сои в мире потребует значительных капиталовложений, в частности, в развитие экспортно-импортной структуры, освоение земель, расширение перерабатывающих мощностей, создание необходимой инфраструктуры и т.д.