Объем продаж Groupe Danone SA в 3 кв. вырос на 4,1%
13:13, 26 октября 2009Агро
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Франция. По итогам третьего квартала 2009 года сопоставимый объем продаж компании Groupe Danone SA (крупнейший в мире производитель йогуртов) вырос на 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продукты питания не плохо переживают кризис. Население явно не спешит экономить на питании, скорее наоборот, увеличивает потребление на фоне общего снижения цен.
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