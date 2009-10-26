Объем продаж Groupe Danone SA в 3 кв. вырос на 4,1%

Франция. По итогам третьего квартала 2009 года сопоставимый объем продаж компании Groupe Danone SA (крупнейший в мире производитель йогуртов) вырос на 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продукты питания не плохо переживают кризис. Население явно не спешит экономить на питании, скорее наоборот, увеличивает потребление на фоне общего снижения цен.